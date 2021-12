Marvel's Avengers oltre Spiderman: nuova roadmap in arrivo a inizio 2022

Dopo aver visto l'arrivo di Spiderman nella versione PlayStation di Marvel's Avengers, arrivano importanti conferme per l'Action/Adventure multiplayer sviluppato da Crystal Dynamics, che in futuro continuerà a ricevere nuovi contenuti espandendo così tutta la sua offerta ludica.

Tramite l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Square Enix conferma infatti che il supporto per Marvel's Avengers andrà avanti anche nel 2022, con una nuova roadmap pronta per essere svelata all'inizio del prossimo anno. "Dopo tanto duro lavoro per offrirvi il Discordant Sound Raid e Spiderman per gli utenti PlayStation, i ragazzi di Crystal Dynamics si preparano per la pausa natalizia. Per il resto del mese continueremo a risolvere bug e problemi nel frattempo che ci prepariamo al prossimo anno. Tenete d'occhio l'inizio del 2022 per la prossima roadmap", si legge infatti alla fine dell'ultimo post.

Ovviamente è ancora troppo presto per capire cosa bolle nella pentola di Crystal Dynamics e quali sorprese ha in serbo per i fan, ma si tratta comunque di una buona notizia per i giocatori che continuano a divertirsi con il titolo, che quini continuerà ad espandersi ulteriormente durante il nuovo anno. In attesa di scoprire le novità, in tempi recenti non sono mancati contenuti inediti: oltre a Spiderman sulle console Sony, ecco anche la skin di Thor dell'MCU per Marvel's Avengers, che dona al personaggio un vestiario più simile a quello visto al cinema.