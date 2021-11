Marvel's Avengers: Square Enix 'delusa' dal gioco, ma ha fiducia per il futuro

A margine del report finanziario pubblicato di recente da Square Enix, il colosso videoludico giapponese ha riassunto le attività svolte nell'ultimo anno fiscale e dedicato un ampio spazio al "mancato successo" ottenuto con il progetto tripla A di Marvel's Avengers.

I dirigenti del publisher nipponico citano espressamente l'avventura supereroica di Crystal Dynamics spiegando come "è stato un titolo molto ambizioso per noi, in quanto abbiamo adottato il modello dei Game as a Service (GaaS). Abbiamo dovuto far fronte a una serie di difficoltà impreviste nella fase finale di sviluppo, inclusa la necessità di passare al lavoro in remoto a causa della sopraggiunta pandemia. Siamo stati in grado di superare queste sfide e di commercializzare il gioco, ma sfortunatamente non si è rivelato un successo come avremmo voluto".

L'intervento delle alte sfere di Square Enix sui problemi di sviluppo di Marvel's Avengers prosegue con un messaggio rivolto a tutti gli appassionati e, ovviamente, agli azionisti e investitori della compagnia giapponese: "L'adozione del modello GaaS ha evidenziato problemi che, probabilmente, dovremo affrontare ancora in futuro, come la necessità di selezionare progetti che si adattino ai gusti e alle esigenze dei giocatori e dei team di sviluppo. Sebbene la nuova sfida che abbiamo affrontato con questo titolo abbia prodotto un risultato deludente, siamo certi che l'approccio GaaS darà al gioco l'opportunità di crescere nel modo migliore. Grazie a questo approccio, si possono creare sempre delle nuove esperienze incorporando nel design le risposte alle domande provenienti dalla community. Queste domande sono un fattore chiave al quale dovremo rispondere in futuro".

Intanto, cresce l'attesa dei fan per le novità su Marvel's Avengers e Spider-Man, come pure per le iniziative che Crystal Dynamics sta portando avanti dopo aver abbandonato le microtransazioni criticate dalla community.