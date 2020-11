Marvel's Avengers: Square Enix non ha ancora recuperato i costi di sviluppo e promozione

Il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, è intervenuto a margine dell'ultima riunione degli azionisti per confermare le vendite deludenti di Marvel's Avengers: il publisher giapponese non hanno ancora recuperato i costi di produzione e promozione del kolossal a sviluppo continuo di Crystal Dynamics.

Durante l'ultimo resoconto trimestrale di Square Enix, il massimo rappresentante della compagnia ha infatti spiegato come "le vendite di Marvel's Avengers sono state inferiori a quelle che ci aspettavamo di raggiungere, e non sono state in grado di ammortizzare completamente i costi di sviluppo del gioco".

Stando a quanto precisato da Matsuda, le vendite insufficienti di Marvel's Avengers hanno comportato una perdita operativa nell'ultimo trimestre che Square Enix stima essere di 7 miliardi di yen, corrispondenti a circa 56,3 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

Sempre in base a quanto specificato dal presidente di Square Enix, "oltre all'ammortamento dei costi di sviluppo di quel gioco, un altro fattore significativo associato a tale perdita è dato dal fatto che abbiamo intrapreso un'importante campagna pubblicitaria al momento del suo lancio per compensare i ritardi nei nostri sforzi di marketing per la pandemia da COVID-19. Contiamo però di recuperare questa perdita in futuro aumentando le vendite del gioco".

Per rendere profittevole il progetto dell'action adventure di Crystal Dynamics, il boss di Square Enix confida quindi nell'aumento delle vendite legato al supporto di Marvel's Avengers e all'arrivo di importanti contenuti aggiuntivi come l'espansione gratis con Spider-Man in esclusiva PS4 e PS5.