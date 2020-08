Marvel's Avengers: Square Enix promette di supportarlo con 'tanti e potenti contenuti'

Specificata la natura open world di Project Athia su PS5, il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, è intervenuto all'ultima riunione con gli azionisti per ribadire che il supporto post-lancio di Marvel's Avengers sarà quantomai ricco di "contenuti potenti".

In un recente briefing finanziario tenutosi nella sede di Square Enix, il massimo rappresentante dell'azienda nipponica ha affermato che "le nostre aspettative su Marvel's Avengers sono molto alte. Poiché sarà un titolo che verrà proposto con la formula e le funzionalità dei GaaS (i cosiddetti giochi a sviluppo continuo, ndr), anche le operazioni che dovremo svolgere dopo che il gioco approderà nei negozi saranno fondamentali, non stiamo pianificando il supporto basandoci sulle vendite di lancio. Speriamo di creare entusiasmo attorno a questo progetto e cercheremo di farlo lanciando dei contenuti aggiuntivi potenti".

Nelle scorse settimane, gli autori di Crystal Dynamics hanno già delineato il quadro dei contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire l'offerta ludica di Marvel's Avengers nei mesi immediatamente successivi all'uscita. Oltre alla conferma dell'arrivo di Occhio di Falco come update gratuito per tutte le versioni del titolo, gli sviluppatori californiani hanno svelato Spider-Man come esclusiva PlayStation di Marvel's Avengers: l'espansione dedicata all'Arrampicamuri sarà disponibile dal 2021 su PS4 e PS5.



Il lancio di Marvel's Avengers è previsto per il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente su PS5 e Xbox Series X. Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento sulla storia del villain MODOK di Marvel's Avengers.