Marvel's Avengers: Square Enix ribadisce il supporto per PS5 e Xbox Series X

Durante lo show War Table del 29 luglio Square Enix non ha solamente mostrato i contenuti della Beta di Marvel's Avengers e l'arrivo di Occhio di Falco nel roster, il publisher ha infatti ribadito per questo progetto il pieno supporto a PS5 e Xbox Series X.

In una nota stampa si legge che (come noto) Marvel's Avengers uscirà il 4 settembre su PS4, PC, Xbox One e Google Stadia, in seguito entro fine anno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, inoltre "coloro che possiedono il gioco per l'attuale generazione di console potranno passare alla versione migliorata senza costi aggiuntivi, sia in caso di passaggio da PS4 a PlayStation 5 che da Xbox One a Series X. Passando alla nuova generazione, si potranno trasferire il profilo giocatore e i progressi per continuare da dove si era interrotta l'esperienza. Supportato anche il gioco tra generazioni differenti, per permettere ai giocatori PS5 di giocare con gli amici su PS4 e agli utenti Xbox Series X di connettersi con gli amici su Xbox One."

La versione PlayStation 5 in particolare sfrutterà le potenzialità del DualSense e supporterà l'Audio 3D, come (ri)confermato dagli sviluppatori in una recente intervista. Annunciata anche una collaborazione tra Marvel's Avengers e Fortnite che porterà nel Battle Royale di Epic Games il piccone Spacca Pugni di Hulk e lo stile Hulkbuster.