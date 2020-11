Marvel's Avengers: Square Enix svela il suo piano per riportarlo in vita

Come avrete già letto nel corso degli ultimi giorni, Marvel's Avengers non ha ancora venduto abbastanza da far recuperare a Square Enix i costi di sviluppo, ma sembra che l'azienda giapponese abbia già un piano per la ripresa del gioco a base di supereroi.

A confermarlo è il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, che ha spiegato come farà l'azienda a fronteggiare le scarse vendite e la costosissima campagna promozionale. Il piano non è molto complesso e si basa principalmente sulla pubblicazione con una certa frequenza di nuovi contenuti aggiuntivi. Sebbene l'arrivo di Kate Bishop e Occhio di Falco sia stato posticipato, nei prossimi mesi la pubblicazione di DLC non dovrebbe subire alcun tipo di ritardo ed offrire quindi ai giocatori nuove porzioni di campagna e missioni da giocare in maniera costante. La speranza della software house è che l'arrivo di questi personaggi e delle nuove missioni, che ricordiamo saranno completamente gratuiti per tutti i possessori del gioco, non solo spingerà gli utenti ad acquistare una copia di Marvel's Avengers ma anche ad investire in microtransazioni per ottenere costumi o pass per gli eroi.

A questo proposito, vi ricordiamo che Kate Bishop arriverà in Marvel's Avengers il prossimo 8 dicembre 2020, invece per l'upgrade grafico gratuito su PS5 e Xbox Series X si dovrà attendere il prossimo anno.