Marvel's Avengers di Square Enix uscirà anche su Google Stadia!

Square Enix ha pubblicato su Twitter la foto del cartellone pubblicitario di Marvel's Avengers che decora la parte esterna del Convention Center di Los Angeles, dove è attualmente in corso l'E3 2019.

Il grande cartellone svela anche le piattaforme di destinazione del gioco, in basso a destra infatti si intravedono i loghi PC, PS4, Xbox One e Stadia, a conferma che il nuovo titoli dedicato agli Avengers uscirà anche sulla piattaforma streaming di Google. Square Enix, dal canto suo, ha dimostrato pieno supporto a Google Stadia annunciando Final Fantasy XV, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider, oltre a Marvel's Avengers.

Marvel's Avengers è sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, la data di lancio è ancora avvolta nel mistero, ne sapremo di più durante la conferenza E3 Square Enix in programma martedì 11 giugno alle 03:00 del mattino, ora italiana.