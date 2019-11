Marvel's Avengers: Stan Lee ha fornito alcune linee guida per la trama

Stan Lee ha partecipato alla costruzione della trama di Marvel's Avengers, lo scopriamo grazie ad una recente intervista a Scot Amos, responsabile di Crystal Dynamics, il quale ha confermato l'anedotto sulle pagine di TechRadar.

All'inizio dello sviluppo Scot e il suo team hanno chiesto a Stan Lee (scomparso nel novembre 2018) consigli per impostare la trama del gioco e Stan non si è certo risparmiato: "Stan era una persona complicata... amava davvero i suoi personaggi, per questo gli abbiamo chiesto cosa avrebbe voluto vedere nel gioco e quale caratterizzazione adottare, abbiamo chiesto anche ai fan e ai vertici Marvel per capire quali domande porre esattamente al maestro."

Secondo Amos, Lee avrebbe consigliato di "creare un gioco per tutti, che sia apprezzato tanto dai fan tanto da coloro che non conoscere bene i personaggi ed il Marvel Universe", obiettivo che il celebre autore sembra aver avuto molto a cuore.

Marvel's Avengers è attualmente in fase di sviluppo e uscirà il 16 maggio 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, il team ha confermato di essere al lavoro per ottimizzare il gioco anche per Xbox Scarlett e PlayStation 5.