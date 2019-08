Marvel's Avengers: tutto subirà dei miglioramenti prima del lancio, anche i personaggi

Fin dalla prima apparizione all'E3 2019, Marvel's Avengers non è mai riuscito a convincere appieno i giocatori e la critica specializzata, a causa di un design dei personaggi non perfettamente riuscito (secondo i più) e un gameplay che ha ancora tutto da dimostrare.

Gli sviluppatori, tuttavia, hanno ancora diversi mesi per correggere il tiro. Non a caso, in un'intervista concessa a PCGamesN, l'Editorial Director Casey Lynch ha spiegato che "tutto ciò che riguarda il gioco continuerà a cambiare durante la rifinitura" e che "tutte le cose viste all'E3 e alla Gamescom sono ancora in pre-Alpha". Ha inoltre aggiunto che "che ci saranno cambiamenti a tutto, dai personaggi a molto di quello che è già stato mostrato".

Subito dopo, un portavoce di Square Enix ha chiarito meglio le parole di Lynch, spiegando che "per cambiamenti, s'intende la rifinitura". In sostanza, non aspettatevi delle modifiche drastiche, ma miglioramenti per ciò che è già stato mostrato. Dopodiché, si è focalizzato sui tanto chiacchierati modelli dei personaggi: "Ciò che stiamo facendo è aggiungere dettagli ai modelli dei personaggi, migliorare l'illuminazione, gli shader della pelle. Per cui, se tutto andrà bene, i personaggi appariranno sempre più belli con l'avvicinarsi del lancio. In ogni caso, non stiamo pensando di cambiare il loro design".



Marvel's Avengers, ricordiamo, verrà lanciato il 15 Maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Curiosi di sapere cosa ne pensa il nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di provarlo alla Gamescom 2019? Ecco a voi l'anteprima di Marvel's Avengers!