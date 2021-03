Marvel's Avengers sarà supportato per anni: la promessa di Crystal Dynamics

Il mese di marzo porta con sé il debutto dell'upgrade next gen di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X|S, con l'avventura dei Vendicatori pronta ad accogliere una ampia selezione di migliorie sul fronte tecnico.

In concomitanza con la pubblicazione della patch, Crystal Dynamics renderà inoltre disponibili ulteriori contenuti aggiuntivi per il Game As A Service. Nello specifico, realizzerà il proprio debutto il DLC dedicato al personaggio di Occhio di Falco, con l'eroico combattente specializzato nell'utilizzo di arco e frecce che porterà con sé anche la possibilità di dedicarsi nuovamente alla campagna principale del titolo Square Enix. In aggiunta, sempre il prossimo 18 marzo 2021, un ulteriore aggiornamento modificherà la progressione dei personaggi in Marvel's Avengers.

In seguito, il supporto post-lancio offerto dal team di sviluppo non si arresterà. Un impegno che gli autori hanno voluto ribadire in occasione di una recente diretta streaming, durante la quale è stato assicurato che l'avventura dei Vendicatori di casa Marvel continuerà a evolversi e ad ampliarsi. "Siate certi del fatto che abbiamo intenzione di dedicarci a Marvel's Avengers per gli anni a venire. - hanno dichiarato gli sviluppatori di Crystal Dynamics - Abbiamo lavorato a un bel po' di cose, che non vediamo l'ora di presentare".