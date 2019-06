Marvel's Avengers: svelata l'identità del villain principale

Nel corso della presentazione ufficiale di Marvel's Avengers alla conferenza Square Enix dell'E3 2019 non è stato possibile capire con certezza quale fosse l'identità del principale antagonista del nuovo "game as a service", svelata solo successivamente dal team di sviluppo.

A differenza di quanto si pensasse, l'uomo mascherato che si era visto nel primo trailer di gioco non è Crossbones ma Taskmaster. Per chi non lo sapesse, si tratta di un cattivone incredibilmente potente la cui abilità consiste nella capacità di replicare qualsiasi stile di combattimento che gli capita a vista, incluso quello utilizzato dai supereroi. Potrebbe quindi trattarsi di un nemico particolarmente arduo da sconfiggere e che richiederà un grosso sforzo da parte dei Vendicatori. Non è comunque da escludere che Taskmaster non sia l'unico villain del gioco, dal momento che gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di nuovi personaggi giocabili e nuove missioni, magari scollegate dalla storia principale.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 20 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Pare inoltre che non siano presenti loot box o microtransazioni "pay-to-win" e che il primo DLC gratuito sia incentrato su Ant-Man.

