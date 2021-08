Marvel's Avengers: svelate le prime skin di Black Panther

Nel giro di qualche settimana sarà possibile per tutti i possessori di una copia di Marvel's Avengers scaricare l'aggiornamento gratuito intitolato War For Wakanda, il quale introduce non solo una nuova porzione di storia ambientata nel regno di Black Panther, ma anche l'agile supereroe che indossa una tuta nera.

Durante una delle tante dirette Twitch che gli sviluppatori trasmettono per aggiornare i fan con qualche novità sugli eventi e i contenuti in arrivo, il team ha anticipato alcuni dei costumi con i quali sarà possibile modificare l'aspetto di Pantera Nera. Purtroppo il numero di skin presentate non è particolarmente elevato ed è probabile che per scoprirle tutte dovremo attendere il War Table che si terrà in prossimità del lancio dell'update gratuito o eventuali leak. Al momento i costumi presentati sono quattro e non si tratta di semplici ricolorazioni come quella bianca: troviamo infatti T'Challa con gli abiti tipici di Wakanda, una versione corazzata del costume, una abbinata ad una lunga giacca e una che riprende la classica tuta nera. Purtroppo non sappiamo quali di questi costumi potranno essere sbloccati gratuitamente, avanzando nel pass di Black Panther o tramite microtransazioni. In ogni caso è molto probabile che di questi quattro costumi arriveranno anche delle edizioni alternative con i colori modificati, in maniera simile a quanto già visto con gli altri personaggi giocabili.

Vi ricordiamo che Marvel's Avengers War For Wakanda arriverà il prossimo 17 agosto 2021 e includerà anche il nuovo boss Ulysses Klaue.