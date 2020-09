Marvel's Avengers, svelati i prezzi dei Crediti acquistabili in-game

Con l'apertura dei server di Marvel's Avengers, emergono anche i prezzi della valuta virtuale utilizzabile per acquistare emote e oggetti cosmetici nel nuovo gioco dei Vendicatori.

La moneta virtuale si chiama Crediti ed è disponibile per l'acquisto in vari tagli, il negozio in-game permette di acquistare pacchetti da 500 Crediti, 2.000 Crediti (+ 200 bonus), 5.000 Crediti (+ 1.500 in omaggio) e 10.000 Crediti (con 3.000 crediti bonus in regalo), prezzi a partire da 4.99 dollari per il pacchetto da 500 Crediti e fino a 99.99 dollari per il bundle da 10.000 Crediti con 3.000 Crediti omaggio. Si possono poi acquistare i Battle Pass per le Carte Sfida di ogni Vendicatore, ogni carta può contare su 40 Tier e costa 1.000 Crediti.

Prezzi in linea con la maggior parte degli altri giochi AAA che offrono pacchetti di valuta in-game, ricordiamo che non è necessario acquistare Crediti e che questi ultimi servono solamente per sbloccare oggetti cosmetici, come accade ad esempio in Fortnite.

Marvel's Avengers è disponibile da oggi in accesso anticipato su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, dal 4 settembre disponibile per tutti. Entro fine anno Square Enix pubblicherà anche le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti.