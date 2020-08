Marvel's Avengers: svelato il terzo War Table tra gameplay, progressione e contenuti

Dopo aver snocciolato gli incredibili numeri della Beta di Marvel's Avengers, gli autori di Crystal Dynamics confermano di voler organizzare un terzo War Table per discutere dei contenuti accessibili da coloro che intendono indossare i panni dei Vendicatori sin dal lancio loro atteso action adventure.

Il prossimo evento digitale dedicato ai supereroi del prossimo kolossal a sviluppo continuo targato Square Enix si terrà alle ore 19:00 italiane di martedì 1 settembre e, come per i precedenti streaming, sarà trasmesso in contemporanea su YouTube e Twitch.

A giudicare dalle anticipazioni offerteci da Square Enix, il terzo War Table promette di essere anche il più ricco di informazioni e di sorprese: "L'evento fornirà tutte le informazioni di cui i giocatori avranno bisogno per iniziare la loro avventura all'uscita del titolo. Verrà prestata particolare attenzione al sistema di progressione e alle tecniche da adottare per affrontare le oltre 50 tipologie di nemici presenti nel gioco, oltre a fornire dei chiarimenti e dei dettagli aggiuntivi sui contenuti di alto livello di Marvel's Avengers".

Sempre nel corso del War Table d'inizio settembre si discuterà delle attività endgame da svolgere nell'Avengers Initiative dopo aver concluso la storia principale ed aver raggiunto un livello elevato con il proprio alter-ego. L'evento organizzato da Crystal Dynamics aprirà poi una finestra sul futuro del titolo per fornire delle anticipazioni sui contenuti post-lancio gratuiti come eroi aggiuntivi, villain, missioni, ambientazioni e modalità inedite.

Nel darvi appuntamento al prossimo War Table, vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con le versioni nextgen per Xbox Series X e PlayStation 5 destinate ad approdare sul mercato durante le festività natalizie.