Marvel's Avengers: tanti nuovi dettagli su gameplay, modalità ed eventi post-lancio

In coincidenza di una sessione di Domande e Risposte tenutasi su Reddit dopo l'ultimo War Table di Marvel's Avengers, gli autori di Crystal Dynamics hanno offerto delle importanti delucidazioni sui contenuti, sulle modalità e sul supporto post-lancio del loro prossimo kolossal crossgen targato Square Enix.

La sessione AMA tenutasi in compagnia della community di Reddit ha permesso alla software house californiana di specificare che le missioni Raid di Marvel's Avengers non saranno disponibili al lancio ma verranno integrate nell'offerta ludica del titolo in un secondo momento, con il ricco programma di update previsto già a partire dal periodo immediatamente successivo all'uscita nei negozi.

Anche per questo, Crystal Dynamics sottolinea come i personaggi aggiuntivi non si limiteranno a innestarsi nell'ecosistema di contenuti già presenti ma andranno ad espanderne la trama e l'offerta complessiva attraverso delle missioni speciali e delle attività originali. Dall'AMA di Reddit emerge anche l'intenzione degli sviluppatori americani di organizzare degli eventi "a tema" per ciascuno dei Vendicatori presenti nel titolo, anche qui con attività inedite da svolgersi a cadenza settimanale o mensile.

Di particolare interesse è poi il dettaglio sulle tempistiche delle diverse tipologie di missioni da affrontare: a detta degli autori californiani, serviranno circa 10 minuti per completare una Drop Zone, tra 10 e 30 minuti per concludere una missione War Zone e oltre 2 ore per portare a termine un Raid.

Tra gli altri punti toccati da Crystal Dynamics, citiamo infine l'unicità di customizzazioni ed equipaggiamenti per ciascun eroe e la necessità, per coloro che vorranno immergersi nelle atmosfere della campagna principale di Marvel's Avengers in completa solitudine, di interpretare ogni Vendicatore per aumentarne il relativo livello.