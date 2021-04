Marvel's Avengers: una targa di Captain America è ora gratis nel negozio

È ormai dal lancio di Futuro Imperfetto in Marvel's Avengers, ovvero l'espansione dedicata ad Occhio di Falco, che il team di sviluppo del game as a service sta regalando periodicamente dei contenuti attraverso il negozio. Dopo aver donato a tutti un esclusivo costume di Ms Marvel tocca ora a Captain America.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, chiunque sia in possesso di una copia fisica o digitale del gioco potrà aggiungere senza alcun costo aggiuntivo al proprio inventario un'esclusiva targa dedicata al Capitano Steve Rogers, ovvero "Captain America 076", la quale potrà essere poi sfoggiata nelle lobby multigiocatore online. Come tutti i contenuti gratuiti delle ultime settimane, anche questa targa non resterà per sempre nel negozio e sarà possibile riscattarla solo ed esclusivamente fino al prossimo mercoledì 15 aprile 2021. Va precisato inoltre che questo contenuto è ora disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e PC.

Per i prossimi giorni sarà possibile anche accaparrarsi la nuova skin leggendaria Superior Iron Man in Marvel's Avengers, disponibile nel negozio in tre diverse varianti il cui costo è di ben 1.400 Crediti.