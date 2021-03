Marvel's Avengers: un teaser svela l'Ultimate Outfit di Occhio di Falco

Continua la lenta scoperta dei costumi di Occhio di Falco in Marvel's Avengers, il titolo Square Enix che si prepara ad accogliere il nuovo supereroe con il prossimo aggiornamento gratuito.

Questa volta tocca all'Ultimate Outfit, una skin dell'eroe armato di arco e frecce creata dal team di sviluppo basandosi su quanto visto nei fumetti. Il costume in questione, infatti, non è inedito ed è ispirato ad Ultimate Universe: è proprio con questo particolare abito che Hawkeye ha collaborato con Natasha Romanoff (il vero nome di Black Widow) ricoprendo il ruolo di agente segreto per lo SHIELD. Ancora una volta mancano informazioni fondamentali sul costume, dal momento che Square Enix non ha fornito alcun tipo di indicazione su come i giocatori potranno entrarne in possesso e non possiamo escludere si tratti anche in questo caso di una delle ricompense premium del pass del nuovo personaggio.

Prima di lasciarvi al breve teaser della skin, vi ricordiamo che proprio ieri vi abbiamo mostrato il trailer del costume Iron Eye di Occhio di Falco in Marvel's Avengers. Sapevate che il nuovo personaggio arriverà il prossimo 18 marzo 2021, in concomitanza con l'upgrade gratuito di Marvel's Avengers per PlayStation 5 e Xbox Series X?