Marvel's Avengers: ecco le Terre Desolate, la mappa in arrivo con Hawkeye

In attesa di scoprire quali saranno le prossime novità in arrivo in Marvel's Avengers nel nuovo War Table, Square Enix ha svelato in un lungo post sul sito ufficiale del gioco quelle che saranno le ambientazioni che faranno da sfondo a Futuro Imperfetto, il contenuto aggiuntivo con protagonista Occhio di Falco.

Il nuovo bioma prende il nome di Terre Desolate ed è una regione di Futuro Imperfetto il cui aspetto è basato su quello visto nei fumetti Vecchio Occhio di Falco e, più nello specifico, nell'arco narrativo chiamato Occhio per occhio. Si tratta di un luogo devastato dall'invasione della razza aliena Kree, la quale ha schierato in varie parti della Terra una delle sue armi più efficaci: i giganteschi Sentry. Questi enormi colossi sono stati in parte distrutti dagli umani e i loro resti giacciono in giro per le Terre Desolate, com'è possibile vedere in alcune delle immagini pubblicate sul sito ufficiale del gioco a supporto continuo. Tra i punti d'interesse che potremo esplorare troviamo edifici distrutti, autostrade abbandonate e tanto altro.

Prima di scoprire maggiori dettagli sulla prossima espansione del gioco, vi ricordiamo che da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento di Marvel's Avengers che prepara il gioco all'arrivo di Occhio di Falco.