Marvel's Avengers e Thor: tutti i dettagli sulle abilità del Dio del Tuono

Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, Vince Napoli , Lead Combat Designer presso Crystal Dynamics, dedica infatti diversi cinguettii alla descrizione delle potenzialità in-game del Dio del Tuono. "Quando si parla di pura potenza distruttiva, - afferma - nessuno sul campo di battaglia è più equipaggiato". Brandendo il Mjolnir , Thor è infatti in grado di spostare l'azione dalla superficie terrestre al cielo, senza particolare sforzo. L'arma leggendaria consente al Vendicatore di scagliare lontano i propri nemici, mettendo in campo combo inarrestabili. "Il Mjolnir - sottolinea Vince Napoli - garantisce a Thor l'attacco ad area più potente nel gioco ". Le origini divine dell'Avenger consentono inoltre al Thor di canalizzare lampi distruttivi in ogni suo attacco o di dare forma ad una barriera in grado di proteggerlo in situazioni di pericolo. Il combat designer di Crystal Dynamics sottolinea come un utilizzo attento delle possibilità offerte dal potere di Odino sarà cruciale per superare con successo le battaglie più complesse. Per dare ai giocatori un'idea delle potenzialità di Thor, l'account Twitter di Marvel's Avengers ci offre inoltre un filmato che ci offre uno scorcio delle abilità del in-game del possente Vendicatore. Ansiosi di poterlo impersonare? In chiusura, vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà al New York Comic Con , con un panel dedicato ad un personaggio misterioso.

Wielding Mjolnir, Thor is able to seamlessly transition between ground and air combat at will, launching enemies into the sky and effortlessly chaining together attacks. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 28, 2019

Thor is also able to access the Odinforce at will. “Odinforce allows Thor to stop attacking enemies in their tracks, channel destructive lightning into any of his attacks, and creative a powerful barrier of lightning that shields him from danger. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 28, 2019