Marvel's Avengers: Thor scatena la sua furia nel gameplay della missione Once an Avenger

Nel corso dell'evento War Table di Marvel's Avengers, gli autori di Crystal Dynamics hanno mostrato un nuovo video gameplay incentrato sulla missione Once an Avenger, una delle tante Missioni Eroe che vedranno impegnati gli emuli dei Vendicatori nella campagna principale.

Protagonista indiscusso delle scene di gameplay confezionate dalla software house californiana è Thor in T-shirt, un'insolita tenuta casual ammirata in una recente immagine condivisa da Square Enix per anticipare le novità del War Table. La scena immortala il biondo principe di Asgard mentre si fa largo tra i nemici a colpi di Mjolnir con l'aiuto degli altri Vendicatori che, in questa particolare tipologia di missioni, saranno gestiti dall'IA. Nel gioco troveranno comunque spazio le sfide cooperative e Zone di Guerra.

Il video ci permette di familiarizzare con gli elementi principali che andranno a tratteggiare il sistema di combattimento di Marvel's Avengers, partendo dalla progressione ruolistica delle abilità e dei poteri da sbloccare. Come Thor, anche tutti gli altri Vendicatori avranno a disposizione tantissimi attacchi suddivisi tra le macro-categorie Assalto, Supporto e Ultimate, ciascuna personalizzazione e potenziabile nel corso della storia.

Sempre nel corso del War Table, i ragazzi di Crystal Dynamics hanno mostrato anche un video di Marvel's Avengers con MODOK, uno dei villain con cui il Dio del Tuono, Iron Man e gli altri eroi dell'action adventure di Square Enix dovranno confrontarsi a partire dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con approdo successivo su PS5 e Xbox Series X.