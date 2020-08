Marvel's Avengers e il Titano Verde: la storia di Hulk in video!

I giocatori attivi su PlayStation 4 possono finalmente immergersi nella Closed Beta di Marvel's Avengers, per avere un primo assaggio della produzione assemblata da Crystal Dynamics.

Per l'occasione, la Redazione di Everyeye ha scelto di accompagnarvi in un viaggio alla scoperta delle origini dei quattro personaggi giocabili presenti al suo interno. La sessione di prova non mette infatti a disposizione l'intero cast di Marvel's Avengers, ma solo una parte di esso. Tra i fortunati figura ovviamente la protagonista Ms Marvel, di cui vi abbiamo parlato di recente in un video dedicato alla storia di Kamala Khan, ma non solo.

Presente all'appello troviamo infatti anche Iron Man, Vedova Nera e Hulk. E proprio quest'ultimo è al contro di un ulteriore video approfondimento confezionato dalla Redazione di Everyeye. L'alter ego supereroistico di Bruce Banner è pronto a scatenare la sua furia incontrollabile all'interno di Marvel's Avengers, al fianco degli altri Vendicatori. Dotato di una forza sovrumana e noto anche come il Titano Verde, il personaggio nato sulle pagine dei fumetti della Casa delle Idee vanta una lunga storia editoriale. Per ripercorrerne le vicende principali, vi invitiamo a visionare il filmato dedicato, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



In chiusura, ricordiamo che Square Enix ha presentato alcuni contenuti esclusivi di Marvel's Avengers per PS4.