Marvel's Avengers: Tony Stark diventa Iron Knight con una nuova skin

A pochi giorni dal War Table di Marvel's Avengers in cui si parlerà di Occhio di Falco, Square Enix ha pubblicato sulle pagine del sito ufficiale del gioco un lungo post contenente i dettagli sulle novità del negozio e sulle missioni a tempo di questa settimana.

Per i prossimi giorni sarà infatti possibile arricchire la propria collezione di costumi di Tony Stark con il Cavaliere di Ferro, ovvero una skin epica che permette di far indossare ad Iron Man un costume che ricorda quello di un cavaliere medievale con tanto di mantello rosso. Il costo della skin in questione è di ben 900 Crediti, i quali vi ricordiamo possono essere sia acquistati tramite microtransazioni che ottenuti scalando i livelli dei pass dedicati ai singoli supereroi disponibili dal lancio del gioco. Nel negozio sono anche disponibili dei costumi leggendari per Kate Bishop e Vedova Nera (ciascuno ha un costo di 1.400 Crediti) e una serie di targhe e abbattimenti per gli altri personaggi.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sui prossimi contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le prime immagini delle Terre Desolate di Marvel's Avengers, ovvero il bioma in arrivo on Hawkeye. Sapevate che la versione PS5 e Xbox Series X di Marvel's Avengers potrebbe arrivare tra pochi giorni?