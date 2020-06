Marvel's Avengers, tra trailer e gameplay: tutti i dettagli sul gioco de I Vendicatori

Proseguono gli appuntamenti live con la Redazione di Everyeye dedicati all'analisi e alla (ri)scoperta delle produzioni videoludiche più attese dei prossimi mesi.

Questa è infatti la vocazione della rubrica Most Wanted, grazie alla quale nel corso delle ultime settimane abbiamo già avuto modo di dedicare la nostra attenzione a Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion e a tutti i dettagli su Baldur's Gate 3.

L'ultimo episodio con l'appuntamento ha visto i nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni ripercorrere il cammino che ha portato al progressivo reveal di Marvel's Avengers. Trailer, sequenze di gameplay ed informazioni disponibili legate alla produzione Crystal Dynamics sono state protagoniste di una ricca diretta sul Canale Twitch di Everyeye. Se vi siete persi la diretta, tuttavia non temete: direttamente in apertura a questa news, oltre che ovviamente sul Canale YouTube di Everyeye on Demand, potete trovarne la replica integrale dell'appuntamento dedicato ai Vendicatori di casa Marvel. Vi auguriamo dunque una buona visione!

In chiusura, ricordiamo che a breve saranno diffuse nuove informazioni sul titolo firmato da Crystal Dynamics: un evento streaming dedicato a Marvel's Avengers è infatti in programma per il prossimo 24 giugno. Il team di sviluppo ha promesso che l'appuntamento vedrà protagoniste la modalità cooperativa del gioco ed alcune sequenze inedite di gameplay.