Marvel's Avengers: trapela in rete un filmato con i costumi aggiuntivi dei protagonisti

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del lunghissimo filmato di gameplay in 4K di Marvel's Avengers, è spuntato in rete un secondo video che ci permette di dare una rapida occhiata ad alcuni dei costumi disponibili per i cinque protagonisti.

Il video off-screen, registrato alla GamesCom 2019 e pubblicato sul canale YouTube JorRaptor, ci permette di vedere in anteprima quali costumi potremo far indossare ad Iron Man, Vedova Nera, Hulk, Thor e Captain America. Parliamo di anteprima poiché il filmato, non ufficiale, non è ancora stato pubblicato da Square Enix, che si è limitata a mostrare la sola parte con protagonista l'eroe armato di scudo in vibranio.

Purtroppo nelle sezioni di video dedicate ai costumi alternativi non è possibile vedere l'intero personaggio, cosa che potrebbe indurre in errore gli utenti nel cercare di scoprire di quali costumi si tratti. Nel caso di Captain America è probabile che quello che si vede sia la versione Secret Empire, di Hulk è praticamente certo che si tratti di Joe Fixit mentre quella di Iron Man potrebbe essere la Mark 42. L'aspetto secondario di Thor ricorda invece quello di un vichingo, mentre quello di Vedova Nera non stravolge completamente la sua tuta, aggiungendo alcuni dettagli color oro.

In calce alla notizia trovate anche alcune immagini dei costumi alternativi e un confronto diretto con le versioni originali dei fumetti.

Prima di lasciarvi ad immagini e filmato, vi ricordiamo che Marvel's Avengers arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Sapevate che c'è anche Ms Marvel nel video gameplay di Marvel's Avengers, nonostante si possa vedere solo per una frazione di secondo?