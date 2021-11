Marvel's Avengers: trapela in rete la prima immagine di Spider-Man

Come annunciato proprio qualche giorno fa, Spider-Man è in dirittura d'arrivo in Marvel's Avengers, sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora mostrato l'aspetto in game del nuovo personaggio giocabile. In attesa di scoprirlo dalle fonti ufficiali, possiamo dare una prima occhiata all'arrampicamuri grazie ad un recente leak.

A condividere l'immagine che ritrae il modello in game del personaggio è stato l'ormai noto account Twitter Marvel’s Avengers Updates, il quale è solito pubblicare anticipazioni di ogni tipo sul gioco. Purtroppo lo scatto non permette di vedere per intero il supereroe, poiché l'immagine del menu legato alla personalizzazione dell'equipaggiamento è tagliato dal banner in cui vengono spiegati alcuni elementi legati al funzionamento delle risorse. In ogni caso lo screenshot consente di osservare sia la maschera che parte delle gambe, dalle quali emerge come il costume sembri essere molto simile a quello classico, con qualche lieve somiglianza a quello indossato da Tom Holland nelle ultime pellicole del Marvel Cinematic Universe. Non lasciatevi inoltre ingannare dalla presenza delle icone dei tasti Xbox poiché, stando a quanto dichiarato dal profilo Twitter, chi ha diffuso l'immagine aveva accesso ad una build degli sviluppatori e poteva quindi visualizzare qualsiasi contenuto a prescindere dalla piattaforma. Vi ricordiamo infatti che Spider-Man arriverà solo ed esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite un aggiornamento gratuito.

