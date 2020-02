Marvel's Avengers: trapelata la lista degli achievement

Come saprete, Marvel's Avengers è stato rimandato ma il titolo di Square Enix resta comunque uno dei giochi più attesi del 2020, anche per via di un brand molto potente come quello dei Vendicatori della Casa delle Idee. Logico quindi che ci sia molto entusiasmo intorno al progetto.

Entusiasmo che si è ulteriormente rafforzato dopo l'annuncio dei bonus preorder di Marvel's Avengers di cui vi abbiamo parlato ieri, e delle diverse edizioni speciali che saranno disponibili al lancio del gioco, previsto ora per il 4 Settembre 2020 e non più a Maggio come precedentemente annunciato.

Nel frattempo è trapelata anche la lista completa degli achievement del gioco: si tratta di 50 trofei, di cui 15 nascosti, e sbloccabili cioè al completamento della storia o compiendo alcune azioni che gli sviluppatori non hanno voluto precisare.

Marvel's Avengers sarà un'avventura in terza persona, ambientata a San Francisco, dove i Vendicatori stanno inaugurando il loro nuovo quartier generale, quando la città viene scossa da un'esplosione per la quale vengono incolpati proprio gli Avengers, che ora dovranno sventare un macchinoso complotto contro di loro.

Cosa vi aspettate dal gioco di Square Enix sul celebre gruppo di supereroi Marvel?