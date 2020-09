Marvel's Avengers: trucchi e consigli per superare le Sfide HARM

Se state giocando a Marvel's Avengers grazie all'Accesso Anticipato incluso nelle edizioni speciali del titolo, è molto probabile che abbiate già sbloccato la possibilità di affrontare le sfide della Sala HARM. Scopriamo insieme quali sono le migliori tattiche per superare con successo queste ondate di nemici e ottenere tutte le ricompense.

Queste attività secondarie, che possono essere avviate dalla voce "Elivelivolo" nella mappa del Tavolo Strategico, consentono di affrontare una serie di ondate sempre più numerose di avversari. Sebbene la sfida in ognuna delle tre Sfide HARM consista sempre in 10 orde, i nemici proposti sono sempre più resistenti e richiede quindi una maggiore attenzione. I consigli per gestire questi scontri non sono molti e valgono per ogni singola sfida.

Eliminate i nemici più pericolosi

I primi avversari da far fuori sono sempre quelli volanti o dotati di armi a distanza. Questi mob potrebbero infatti colpirvi più e più volte mentre siete concentrati a scambiarvi combo con altri nemici, ferendovi mortalmente. Gli eroi più adatti a questo genere di lavoro sono quelli in grado di volare e sparare come Iron Man e Thor (che può caricare il lancio di Mjolnir), ma è possibile fare questo lavoro con chiunque, dal momento che ogni singolo eroe è dotato di almeno un attacco a distanza più o meno efficace.

Restate sempre in movimento

Altro suggerimento molto importante è quello di non restare mai fermi in un punto e di tenere costantemente d'occhio la situazione. In questo modo non solo è possibile schivare più agilmente i proiettili e i colpi in arrivo, ma si possono sempre individuare gli oggetti per il ripristino dei punti salute, così da raggiungerli con uno scatto nei momenti di necessità.

Utilizzate le abilità solo se ce n'è bisogno

Alcune abilità tendono a ricaricarsi molto lentamente ed andrebbero attivate solo sui nemici più grossi o nei momenti di reale difficoltà. A questo proposito vi invitiamo a riflettere bene prima di ricorrere a queste mosse speciali, poiché la maggior parte degli avversari presenti nelle ondate possono essere abbattuti con una semplice combo o un paio di attacchi caricati.

