Marvel's Avengers, è ufficiale: Spider-Man sarà in esclusiva su PS4 e PS5!

Dalle colonne del PlayStation Blog, Jeff Adams di Crystal Dynamics pone fine alla ridda di indiscrezioni circolate in questi giorni sulla presenza di Spider-Man in Marvel's Avengers e conferma il futuro arrivo di Peter Parker nel roster di eroi del kolossal di Square Enix su console PlayStation.

L'Associate Art Director di Crystal Dynamics spiega che Spider-Man "affronterà i malvagi di Marvel's Avengers in modo fluido e con i suoi talenti distintivi: avrà anche numerose opzioni di personalizzazione come tutti gli altri Vendicatori della Marvel presenti nel gioco. Proprio come tutti gli altri eroi, si avrà l'opportunità di specializzare le abilità di Spider-Man con una serie impressionante di attacchi iconici e di poteri accompagnati da gadget e customizzazioni varie".

Per dare forma al personaggio di Spider-Man, Adams sottolinea inoltre come gli autori californiani abbiano voluto "tornare alle origini del personaggi. Per dare forma al concept della sua tuta siamo tornati all'inizio della sua saga. Steve Dikto ha fissato lo standard del suo design, e John Romita Sr. lo ha trasformato in un'icona famosa in tutto il mondo. I fan possono aspettarsi di vedere nel 'nostro' Spider-Man le influenze di Ditko e Romita, con un'interpretazione dell'eroe che trarrà spunto dagli altri artisti di talento che hanno definito il suo aspetto nella sua lunga storia".

L'ingresso di Spider-Man nel roster di eroi di Marvel's Avengers, a detta dell'autore di Crystal Dynamics, avverrà "con un grande evento ingame che lo introdurrà nel vasto mondo dei Vendicatori. L'evento in questione comprenderà una serie di sfide uniche che l'eroe dovrà affrontare, mettendo alla prova le sue abilità e producendo risultati entusiasmanti. Ci saranno poi molti oggetti cosmetici e opzioni per l'esperienza di gioco, in modo da poter trasformare la vostra visione dell'arrampicamuri in realtà".

Il lancio dell'espansione gratuita di Marvel's Avengers dedicata a Spider-Man è previsto nel 2021, rigorosamente in esclusiva su PS4 e PlayStation 5.