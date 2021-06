Marvel's Avengers, uniti! Skin di Captain America Endgame in arrivo, ecco quando

Nonostante sia ambientato in un altro universo, il MArvel's Avengers di Square Enix e Crystal Dynamics ha strizzato l'occhio al Marvel Cinematic Universe introducendo una serie di skin ispirate alle celebri pellicole cinematografiche.

Abbiamo già ricevuto i costumi di Black Widow, Iron Man e Hawkeye, e molto presto toccherà anche ad un altro dei personaggi più amati in assoluto, Captain America! Steve Rogers, nella sua versione apparsa durante Avengers Endgame, debutterà nel negozio di gioco domani 24 giugno. Come ogni altro costume ispirato al Marvel Cinematic Universe, anche questo sarà a pagamento e potrà essere acquistato solamente previo l'esborso di 1.400 Crediti, l'equivalente di 14 euro. In attesa del debutto, potete valutare l'acquisto dando un'occhiata alla skin nell'immagine di anteprima di questa notizia. Cosa ve ne pare?

Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri 22 giugno la patch 1.8.0 ha dato il via all'evento Cubo Cosmico in Marvel's Avengers, che vede gli eroi più potenti della Terra sulle tracce all'arma segreta di Monica, il Cubo Cosmico. Lo Scienziato Supremo sta incanalando il suo potere per ottenere un futuro imperfetto, quindi toccherà agli Avengers fermarla. La patch ha anche introdotto il glitch dell'IP a schermo, per fortuna già risolto con l'hotfix 1.8b di oggi 23 giugno.