Marvel's Avengers: l'update 1.3.1 risolve il bug dei progressi, materiali gratis per tutti

Sebbene l'aggiornamento 1.3.0 di Marvel's Avengers abbia risolto numerosi bug, negli ultimi giorni sono stati in molti a lamentarsi di problematiche introdotte dall'ultima patch del game as a service, costringendo il team di sviluppo a correre ai ripari con l'update 1.3.1.

Il problema principale, riscontrato principalmente dagli utenti PC e Xbox One, consisteva nel fastidioso azzeramento dei progressi dovuto ad un bug che si presentava in caso di problemi connessione. Fortunatamente sembra che ora sia tutto risolto e, per scusarsi, gli sviluppatori hanno deciso di ricompensare chiunque effettuerà l'accesso ai server di gioco entro il prossimo 1 ottobre 2020 con le seguenti risorse esotiche: 250 unità di Policoro e 500 unità di Uru. Per ottenere questi oggetti non dovete far altro che avviare il gioco e visitare una qualsiasi Carta Sfida nel menu di un eroe. Tra le altre novità della patch troviamo la possibilità di distruggere le porte con Captain America ed una serie di bugfix e modifiche che dovrebbero rendere in generale l'esperienza più stabile. Per leggere il changelog completo dell'aggiornamento potete dare un'occhiata sul sito ufficiale.

Crystal Dynamics ha inoltre confermato che prossimamente arriverà una patch che permetterà di modificare le dimensioni dei sottotitoli e di utilizzare il ping nelle War Zone.