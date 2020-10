Marvel's Avengers: l'update 1.3.3 introduce nuove missioni e migliora l'IA

Crystal Dynamics ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per il suo Marvel's Avengers che porta il game as a service a base di supereroi alla e prova a risolvere numerosi problemi.

Installando l'aggiornamento potrete personalizzare i sottotitoli, avere un'anteprima degli oggetti cosmetici presso i rivenditori, muovervi può velocemente negli avamposti e combattere al fianco di compagni controllati dall'IA più svegli che in passato. La patch migliora anche i drop dell'evento Mega Hive e aumenta il raggio entro il quale gli eroi possono raccogliere gli oggetti in partita. A grande richiesta è stato poi aggiunto un nuovo terminale che consente in maniera rapida di interagire con tutte le fazioni e raccogliere in un unico punto le missioni a tempo, senza dover andare a zonzo per gli hub di gioco. A partire da domani si potranno inoltre provare due nuovi contenuti che andranno ad aggiungersi alla modalità online Iniziativa Avengers: SHIELD Substation Zero Outpost e Tachyon Rift, quest'ultima pensata per i giocatori dotati di equipaggiamento di livello 140. Il team di sviluppo ha infine annunciato che con l'update 1.3.4 verranno risolti alcuni dei problemi legati al matchmaking, che ancora oggi impediscono a molti utenti di collaborare con giocatori casuali nelle varie attività online.

Prima di lasciarvi al changelog completo che trovate sul sito ufficiale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Marvel's Avengers.