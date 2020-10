Marvel's Avengers primo in USA, secondo miglior gioco di supereroi dopo Spider-Man

È di nuovo arrivato quel momento del mese: NPD ha pubblicato la classifica con i giochi più venduti di settembre 2020 negli Stati Uniti d'America, che vede al primo posto Marvel's Avengers.

Il gioco con protagonisti gli eroi più potenti della Terra ha messo dietro tutte le altre novità del mese, da Super Mario 3D Al-Stars (2° posto) a Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (4° posto), passando per NBA 2K21 (5° posto), Crusader Kings III (7° posto), Star Wars Squadrons (9° posto) e Crash Bandicoot 4: It's About Time (11° posto). Le notizie rilevanti non terminano qui, poiché Marvel's Avengers ha anche fatto registrare il secondo miglior lancio di sempre per un gioco di supereroi in USA, dietro solamente a Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, uscito in esclusiva su PS4 nel settembre del 2018. Ha anche venduto abbastanza copie da diventare il settimo gioco più venduto del 2020.

NPD USA | TOP 20 settembre 2020

Marvel's Avengers (nuova entrata) Super Mario 3D All-Stars* (nuova entrata) Madden NFL 21 Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 (nuova entrata) NBA 2K21* (nuova entrata) Call of Duty Modern Warfare Crusader Kings III (nuova entrata) Animal Crossing: New Horizons* Star Wars: Squadrons (nuova entrata) Mario Kart 8 Deluxe* Crash Bandicoot 4: It's About Time (nuova entrata) Ghost of Tsushima Ring Fit Adventure Super Smash Bros. Ultimate* EA Sports UFC 4 New Super Mario Bros. U Deluxe* The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey* Mortal Kombat 11 Super Mario Party

*Vendite digitali non incluse

NPD USA | TOP 10 2020

Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons* The Last of Us Part II Madden NFL 21 Ghost of Tsushima Final Fantasy VII Remake Marvel's Avengers (nuova entrata) Dragon Ball Z: Kakarot MLB The Show 20 Super Mario 3D All-Stars* (nuova entrata)

*Vendite digitali non incluse

Oggi, in ogni caso, non è stata una giornata piacevole per i fan del gioco: Square Enix e Crystal Dynamics hanno posticipato l'aggiornamento Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X al 2021, mentre la pubblicazione di Kate Bishop come personaggio aggiuntivoè slittata alla fine dell'anno.