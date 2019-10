Marvel's Avengers uscirà anche su PS5 e Xbox Scarlett con una versione creata ad hoc

Al momento la lista dei giochi già confermati per la prossima generazione di console, che prenderà il via sul finire del prossimo anno con l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, è piuttosto corta. tra di essi figura Dying Light 2, che per stessa ammissione di Techland è stato progettato per essere cross-gen.

Da oggi, possiamo aggiungere anche Marvel's Avengers. Il gioco, in uscita il 15 maggio del prossimo anno, è stato annunciato per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, ma nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube Hot 97, i ragazzi di Crystal Dynamics hanno confermato indirettamente che il gioco verrà lanciato anche su PS5 e Xbox Scarlett, con una versione creata ad hoc che "spremerà" a dovere i nuovi hardware per offrire un'esperienza visivamente superiore.

Gli sviluppatori non hanno approfondito l'argomento, pertanto persistono diversi punti di domanda. Al momento non sappiamo quando verrà pubblicata (al lancio delle nuove console o dopo?) e neppure le modalità di distribuzione. Basterà un aggiornamento della versione base già in grado di girare su PS5 e Xbox Scarlett grazie alla retrocompatibilità, o sarà necessario acquistare un nuovo prodotto? Domande che riceveranno risposta nei prossimi mesi, con l'approssimarsi dell'inizio della nuova generazione di console.