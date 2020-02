Marvel's Avengers: gli utenti PS4 accederanno per primi alla Beta, conferma Square Enix

Dopo aver annunciato in video i bonus preordine e le edizioni speciali di Marvel's Avengers, arriva anche la conferma da parte di Square Enix dell'accordo sancito con Sony per lanciare la Beta in esclusiva temporale su PlayStation 4.

Dalle pagine del PS Blog ufficiale, i due colossi videoludici giapponesi ribadiscono che chi sceglierà PS4 per indossare i panni dei Vendicatori nella nuova avventura firmata da Crystal Dynamics potrà partecipare alla fase di beta testing di Marvel's Avengers in anticipo rispetto a coloro che, invece, decideranno di giocare il titolo su PC, Xbox One o Google Stadia. Ma non è tutto.

Il pass per accedere anticipatamente alla Beta, infatti, non sarà subordinato all'acquisto di un'edizione speciale ma verrà concesso a tutti coloro che acquisteranno o prenoteranno qualsiasi versione del gioco su PlayStation 4, sia su PS Store che presso uno dei rivenditori aderenti all'iniziativa.

Fatta questa dovuta precisazione, Square Enix non chiarisce però le tempistiche di lancio della Beta o tantomeno i suoi contenuti: presumibilmente, i test avverranno a ridosso della data di uscita e si concentreranno sulle missioni e sulle attività che graviteranno attorno alla modalità multiplayer cooperativa. Nell'attesa di ricevere delle informazioni esaustive da parte dell'azienda nipponica o da Sony, vi ricordiamo che Marvel's Avengers è stato rinviato di recente ed è previsto in uscita per il 4 settembre.