Marvel's Avengers: i Quick Time Event saranno sporadici e istruttivi

Se avete dato un'occhiata al video gameplay leakato solo qualche giorno fa, avrete notato che in Marvel's Avengers sono presenti i Quick Time Event, un espediente a cui gli sviluppatori ricorrono per coinvolgere il giocatore anche nei momenti più cinematografici e meno interattivi di un videogioco.

Stando alle dichiarazioni di Crystal Dynamics, comunque, non avete da preoccuparvi di prendere parte ad un'esperienza sin troppo guidata a causa dell'implementazione dei QTE. Questi ultimi, infatti, saranno inseriti sporadicamente nelle varie fasi di gioco, e non fanno assolutamente parte del core gameplay di Marvel's Avengers.

La software ha spiegato di averne fatto utilizzo in abbondanza nelle fasi di apertura del titolo con il solo intento di introdurre al giocatore alcune meccaniche legate ad ognuno dei supereroi che saranno disponibili al lancio:

"Sono molto più prevalenti qui che in qualsiasi altro punto del gioco. Si tratta di una sequenza di apertura. E talvolta usiamo un quick time event per addestrare il giocatore. Quindi nel caso vediamo Thor colpire con violenza a terra nell'inizio del livello, ti stiamo in realtà introducendo a questi attacchi pesanti, e dopo sei a bordo".

Crystal Dynamics ha poi aggiunto che, escluse queste sezioni introduttive, i QTE serviranno principalmente - come del resto accade in tanti altri giochi che adottano la meccanica - a spettacolarizzare ulteriormente determinate sequenze di gioco.

Ricordiamo che Marvel's Avengers sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 15 maggio 2020. Se siete interessati ad approfondire il Game as a Service di Square-Enix vi rimandiamo alla nostra Anteprima dopo la prova all'E3.