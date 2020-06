Marvel's Avengers: vediamo le missioni Zona di Guerra cooperative in azione

Dopo averci mostrato il nuovo trailer della storia di Marvel's Avengers e la Missione Eroe "Once an Avenger" nei panni di Thor, Square Enix e Crystal Dynamics ci hanno mostrato anche la modalità Zona di Guerra, che potrà essere affrontata sia in solitaria, sia in cooperativa.

Le Missioni Eroe della campagna - come Once an Avenger - potranno essere affrontate esclusivamente in solitaria. Sono pensate per far avanzare la storia e mettere in mostra le abilità uniche di tutti gli eroi che si riuniscono gradualmente nella squadra. Le missioni Zona di guerra, protagoniste del filmato di gameplay in apertura di notizia, saranno invece affrontabili da soli (con altri eroi governati dall'IA) o in un gruppo di massimo quattro persone, con qualsiasi eroe disponibile. Ogni missione verrà bilanciata automaticamente in base alle dimensioni della squadra e al livello del giocatore.

Come le Missioni Eroe, anche le Missioni Zona di Guerra potranno essere avviate dal War Table. Saranno calate nella storia principale e verranno assegnate da celebri personaggi dell'universo Marvel come Hank Pym, Jarvis e Maria Hill. Il loro completamente contribuirà all'avanzamento e al miglioramento delle abilità dei singoli eroi. Durante lo show sono anche stati svelati diversi dettagli sul mondo di gioco, dalle strutture di ricerca dell'AIM all'elivelivolo in rovina, che potranno essere esplorati dai giocatori per ottenere ricompense, equipaggiamento e punti esperienza.

Marvel's Avengers verrà pubblicato il 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Square Enix ha inoltre confermato che l'aggiornamento gratis per PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal lancio delle console next-gen.