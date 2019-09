Marvel's Avengers: Vedova Nera fa sfoggio delle sue molteplici abilità in video

I ragazzi di Crystal Dynamics hanno pubblicato un nuovo filmato di gameplay interamente incentrato su Vedova Nera, uno degli eroi controllabili in Marvel's Avengers e le sue molteplici abilità che è in grado di utilizzare in combattimento.

Natasha Romanoff fa affidamento sulla sua innata capacità di rimanere calma in qualsiasi situazione, oltre che su gadget, strumenti, armi e attacchi adatti per ogni tipo di situazione. Trattandosi di un'assassina altamente addestrata, combatte sfruttando le vulnerabilità degli avversari oppure creandole laddove non ci sono, ad esempio attaccandoli da dietro oppure stordendoli. "Utilizzando il rampino", spiega il Lead Combat Designer Vince Napoli, "è possibile difendersi dagli attacchi in arrivo degli avversari e allo stesso tempo iniziare un'azione di combattimento dalla distanza, sia da terra che in aria".

Nel filmato allegato in basso, Vedova Nera fa sfoggio delle sue abilità nel corso della prima missione del gioco e in una boss fight combattuta contro Taskmaster. Prima di lasciarvi alla visione, però, ricordiamo che Marvel's Avengers verrà pubblicato il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Recentemente, è anche stata mostrata l'armatura nera di Iron Man in versione Original Sin.