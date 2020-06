Marvel's Avengers: i Vendicatori in azione nei nuovi screenshot

I Vendicatori di casa Marvel sono hanno fatto di recente ritorno sotto ai riflettori del mondo videoludico, con il team di Crystal Dynamics pronto a presentare ulteriori dettagli sulla propria produzione.

Nel corso di un evento streaming interamente dedicato, la software house ha potuto illustrare nuovi dettagli sulle caratteristiche di Marvel's Avengers. Gli aspetti trattati sono stati molteplici, con l'appuntamento War Table che si è potuto concentrare sia su aspetti narrativi sia su elementi correlati alle meccaniche di gameplay. Non è inoltre mancata l'occasione per sfoggiare la componente grafica che darà forma alle avventure supereroistiche che vedranno coinvolti la giovane Kamala Khan e i membri storici dei Vendicatori, da Iron Man a Captain America, passando per Thor, Hulk e Vedova Nera. Contestualmente alle informazioni aggiuntive, Square Enix ha reso disponibili anche alcuni nuovi screenshot di Marvel's Avengers, che potete visionare direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Per recuperare ogni dettaglio sul titolo presentato nel corso della diretta streaming organizzata da Crystal Dynamics, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate la nostra ricca video anteprima di Marvel's Avengers, oltre ad un'interessante intervista al team di sviluppo, in cui abbiamo potuto approfondire quelli che sono stati le principali fonti d'ispirazione e il processo creativo di Marvel's Avengers.