Marvel's Avengers: i Vendicatori combattono nel primo trailer, svelata la data di lancio

Come preannunciato nei giorni scorsi, durante la conferenza all'E3 2019 Square Enix ha presentato ufficialmente Marvel's The Avengers con un trailer.

Il filmato, ad alto tasso di spettacolarità e creato con il motore di gioco, mostra una battaglia combattuta nella baia di San Francisco che coinvolge vendicatori come Iron Man, Thor, Captain America, Hulk e Vedova Nera. Il titolo, ricordiamo, è sviluppato da Crystal Dynamics con la collaborazione di Marvel Games, Eidos Montreal, Nixxes Software e Crystal Northwest, e rappresenterà il primo tassello di un nuovo universo originale e duraturo.

"Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l'unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra".

Si tratta di un action-adventure basato sulla narrativa che combina sia il single-player che la cooperativa. Marvel's Avengers verrà pubblicato il 15 maggio 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco si espanderà nel tempo in maniera totalmente gratuita, mentre il lancio sarà preceduto da una fase Beta destinata a coloro che lo prenotano (si svolgerà prima sulla console di casa Sony). Per l'occasione, è anche stato svelato l'illustre cast dei doppiatori, che include Nolan North e Troy Baker.