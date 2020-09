Marvel's Avengers: i Vendicatori combattono nella nostra Videorecensione

Dopo aver analizzato il single player di Marvel's Avengers, è arrivato il momento di tirare le somme sulla produzione di Square Enix, disponibile ormai da un paio di settimane su PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) e Google Stadia.

Se siete quindi ancora indecisi sull'acquisto del game as a service a base di supereroi Marvel, potete dare un'occhiata alla nostra Videorecensione per avere un parere complessivo sull'esperienza, così da farvi un'idea sulla qualità dell'offerta sia per quello che riguarda la campagna single player che l'endgame, il quale consiste in attività secondarie da affrontare da soli o in compagnia di altri giocatori per ottenere potenziamenti e materiali utili all'acquisto di nuovi costumi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Marvel's Avengers a cura di Francesco Fossetti.

Per chi non lo sapesse, Marvel's Avengers sarà disponibile anche sulle console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, grazie ad un upgrade gratuito che verrà distribuito in forma gratuita sin dal lancio delle due macchine e permetterà di potenziare sia l'aspetto grafico che il framerate attraverso l'attivazione di svariate opzioni grafiche.