Marvel's Avengers: Vendicatori uniti nel trailer di lancio in italiano!

Mancano meno di due settimane all'atteso debutto di Marvel's Avengers, e Square Enix si è già portata avanti con il lavoro pubblicando lo spettacolare trailer di lancio.

Il filmato, realizzato con il motore di gioco, ci mostra i Vendicatori nuovamente uniti grazie all'impegno della giovane Kamala Khan (aka Ms. Marvel), dopo i tragici fatti dell'A-Day che avevano provocato lo scioglimento della squadra. Solo gli eroi più potenti della Terra possono fronteggiare una nuova, temibile minaccia, il villain dall'intelligenza sovrumana MODOK.

Il trailer arriva a poche ore dal termine dell'Open Beta di Marvel's Avengers, che lo scorso weekend ha consentito a tutti i giocatori su PS4, Xbox One e PC di provare in maniera completamente gratuita quattro missioni Eroe della Campagna, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. I partecipanti hanno potuto sbloccare due targhe commemorative (utilizzabili nel gioco finale) e il piccone Spacca-Pugni di Hulk per Fortnite.

Marvel's Avengers, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X con miglioramenti grafici sarà disponibile fin dal lancio delle console next-gen.