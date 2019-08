Marvel's Avengers: Vendicatori uniti nella Video Anteprima Gamescom 2019

Dopo il reveal all'E3 di Los Angeles, Square Enix approfitta della Gamescom di Colonia per mostrare una demo estesa di Marvel's Avengers, nuovo gioco dedicato ai Vendicatori in arrivo a maggio 2020.

Il primo incontro con il gioco non era effettivamente andato come speravamo, ed eravamo rimasti un po' freddini nei confronti del titolo di Crystal Dynamics prodotto da Square Enix: troppo stridente il contrasto tra la spettacolarità del prodotto mostrato al cinema negli ultimi circa 11 anni, e la sequenza di gameplay mostrata che non sembrava invece particolarmente soddisfacente da quel punto di vista.

Questo nuovo contatto con il videogame con una presentazione a porte chiuse durante la Gamescom, dove abbiamo finalmente potuto prendere confidenza coi comandi pad alla mano, e alternarci tra i vari supereroi che saranno presenti, come Thor, Hulk, Iron Man, Captain America e Vedova Nera, ognuno con le sue peculiarità, i suoi poteri ed i suoi colpi speciali.

Quello che si nota è soprattutto la semplicità nei controlli, ed un tipo di gameplay che sembra voler essere senza fronzoli ed accessibile a tutti e... beh, il resto scopritelo nel nostro video.

Se volete approfondire sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Marvel's Avengers anche in versione "da lettura" e guardare ben 19 minuti di gameplay di Marvel's Avengers nell'ultimo video della demo che trovate sul nostro sito.