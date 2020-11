Marvel's Avengers, vendite deludenti: ingenti perdite per Square Enix

I primi report sulle vendite di Marvel's Avengers sembravano molto positivi: oltre alla prima posizione conquistata negli Stati Uniti d'America, SuperData parlava di ben 2 milioni di copie vendute in formato digitale. Numeri interessanti, ma a quanto pare ben al di sotto delle aspettative di Square Enix.

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Square Enix ha dichiarato che nel trimestre fiscale che va da luglio a settembre ha perso ben 48 milioni di dollari, senza tuttavia menzionare direttamente le cause di quest'ingente perdita. Gli analisti, in ogni caso, attribuiscono gran parte della colpa alle performance sottotono del gioco di Iron Man & co. Il numero delle unità vendute non è noto, ma grazie a David Gibson, analista e co-fondatore di Astris Advisory Japan, scopriamo che il volume delle vendite di Marvel's Avengers si è assestato al 60% delle copie attese da Square Enix. Lo stesso Gibson stima un totale di 3 milioni di unità vendute a fronte di un costo per lo sviluppo di 100 milioni di dollari, che sale a 170-190 milioni se vengono considerate anche le spese per il marketing.

Eppure, c'era molto ottimismo alla vigilia, visto che la Beta di Marvel's Avengers è stata la più scaricata della storia di PlayStation. Purtroppo, dopo il lancio le cose sono andate diversamente, e alcuni problemi hanno allontanato i giocatori già presenti dai server e non hanno offerto una buona pubblicità per tutti gli altri. Crystal Dynamics si sta ora impegnando a riportare il gioco sulla buona strada, ma per farlo ha dovuto posticipare il DLC gratis di Kate Bishop e l'update per PS5 e Xbox Series X.