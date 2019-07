Marvel's Avengers: il video gameplay del Comic-Con sarà a porte chiuse?

Come preannunciato dagli stessi vertici di Square Enix, alle ore 22:30 italiane di venerdì 19 luglio verrà mostrato un video gameplay di Marvel's Avengers in occasione della prossima edizione del Comic-Con di San Diego. Secondo alcuni, però, l'evento coinvolgerà solo una ristretta cerchia di fortunati.

In base alle informazioni condivise sui suoi profili social dal giornalista di DualShockers Logan Moore, nel messaggio che, a suo dire, avrebbe ricevuto per email dai rappresentanti di Square Enix non ci sarebbe alcuna conferma del fatto che l'evento in questione possa essere trasmesso in diretta streaming su canali come YouTube o Twitch.

Al contrario, il comunicato stampa riferisce in maniera esplicita che "la presentazione (di Marvel's Avengers, ndr) offrirà il reveal gameplay e nuove informazioni sul titolo solo a coloro che parteciperanno al Comic-Con presentandosi al Padiglione H della fiera". Si tratterebbe, di conseguenza, di una vera e propria demo a porte chiuse.

Qualora dovessero essere confermati dal colosso videoludico giapponese e dagli sviluppatori californiani, questi chiarimenti sulla natura dell'evento di presentazione del gameplay di Marvel's Avengers rischierebbe di deludere tutti coloro che, dopo aver assistito allo spettacolare cinematic trailer dell'E3 2019 dal palco della conferenza di Square Enix, attendono con ansia di tratteggiare i contorni grafici, ludici e narrativi dell'esperienza che li attende al lancio del titolo. Nulla, comunque, vieterebbe a Crystal Dynamics e a Square Enix di pubblicare in un secondo momento il video resoconto del panel del Comic-Con.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che Marvel's Avengers è previsto in uscita per il 15 maggio del 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.