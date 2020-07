Marvel's Avengers: video gameplay su protagonisti e contenuti della Beta

Nel corso del secondo War Table di Marvel's Avengers, gli autori di Crystal Dynamics ha pubblicato un nuovo video gameplay per delineare i contenuti accessibili durante la prossima Beta che avrà luogo ad agosto.

Il video dimostrativo confezionato dagli sviluppatori californiani conferma la possibilità, per gli appassionati che parteciperanno alla Beta, di accedere ad una vasta porzione dei contenuti della versione completa di Marvel's Avengers.

Oltre alla presenza di diverse ambientazioni dell'esperienza PvE, nella Beta si potranno evolvere tutte le abilità di una delle tre pagine che andranno a comporre la progressione ruolistica dei poteri di ciascun Vendicatore. Sempre attraverso la Beta ci si potrà dilettare nella personalizzazione del proprio eroe preferito, attingendo a una pletora di oggetti e componenti modulari con cui potenziare e caratterizzare i personaggi.

Quanto alle tempistiche di accesso a questa importante fase di testing, vi ricordiamo che dal 7 agosto la Beta sarà accessibile da coloro che hanno prenotato il gioco su PS4, mentre dal 14 agosto è previsto l'accesso per gli utenti in preordine su PC e Xbox One. La fase di Open Beta di Marvel's Avengers partirà invece il 14 agosto su PS4 e il 21 dello stesso mese su PC e Xbox One, per poi concludersi su tutte le piattaforme per il 23 agosto.