Marvel's Avengers vs Gotham Knights: in video le differenze tra i due giochi di supereroi

A pochi giorni dall'annuncio di Gotham Knights al DC FanDome e ad un passo dall'arrivo nei negozi di Marvel's Avengers, abbiamo deciso di mettere a confronto i due prodotti in un video dedicato.

Questi due giochi non sono infatti diversi solo per via dei protagonisti (uno a base di supereroi Marvel e l'altro DC Comics), ma anche per la loro struttura: se Marvel's Avengers è un titolo a supporto continuo che verrà espanso nel tempo con iniezioni costanti e gratuite di contenuti, Gotham Kinghts è invece un gioco completo con una storia che può essere vissuta dall'inizio alla fine da soli o in compagnia di un amico. Questa è però solo una delle tante differenze tra i due giochi che potete trovare nel nostro filmato appena pubblicato sul canale YouTube di Everyeye.

Prima di lasciarvi al video, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sul peso della patch del day one e orario d'apertura dei server di Marvel's Avengers, il quale potrà essere giocato dai possessori delle edizioni speciali già dal prossimo martedì 1 settembre 2020. Tutti gli altri potranno giocare su PS4, Xbox One, Google Stadia e Steam dal 4 settembre 2020, ovvero tre giorni dopo.