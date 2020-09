Marvel's Avengers: Wakanda e Black Panther protagonisti di un nuovo leak

Nelle ultime ore vi abbiamo parlato di come la prematura scomparsa di Chadwick Boseman possa aver spinto Square Enix a posticipare l'annuncio di Black Panther in Marvel's Avengers. A dare ulteriore conferma dello sviluppo di contenuti dedicati all'agile supereroe arrivano i dataminer, che hanno scovato numerosi riferimenti nei file di gioco.

Oltre ad una serie di riferimenti all'eroe nell'elenco di personaggi in arrivo (tra i quali figurano anche Captain Marvel, Doctor Strange, War Machine e tanti altri), i dataminer hanno anche reperito dei palesi riferimenti ad una missione intitolata "Klaw Raid" e che quindi, avendo come principale nemico il villain di Pantera Nera, è molto probabile sia in arrivo in concomitanza con il debutto dell'eroe nel game as a service. A rendere ancor più plausibile il suo arrivo nel gioco troviamo poi altre linee di codice che si riferiscono a Wakanda come un'intera area all'interno della quale sarà possibile accettare missioni tramite il Tavolo Strategico. Insomma, è molto probabile che dopo la conclusione dell'arco narrativo che coinvolgerà Kate Bishop e Occhio di Falco assisteremo all'arrivo di Black Panther e del suo storico avversario.

Dal momento che i leak circolano ormai da giorni e coinvolgono anche Kate Bishop, sono ben pochi i dubbi sul fatto che il supereroe sia in lavorazione e che arriverà presto per tutti i possessori del gioco tramite un aggiornamento gratuito.