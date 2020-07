Marvel's Avengers War Table: lo commentiamo in diretta oggi pomeriggio su Twitch

Oggi pomeriggio Square Enix trasmetterà il secondo appuntamento della serie Marvel's Avengers War Table, dopo il primo episodio andato in onda a fine giugno e che ha mostrato nuove sequenze di gameplay.

Lo show di oggi sarà incentrato sulla Beta di Marvel's Avengers al via ad agosto e ci permetterà di scoprire i contenuti della versione di prova, disponibile in anticipo su PS4, in seguito anche su Xbox One e PC seguendo questo calendario:

Dal 7 al 9 agosto per i preordini su PS4

Da 14 al 16 agosto per i preordini Xbox One e PC, Beta pubblica su PS4

Dal 21 al 23 agosto Beta pubblica accessibile a tutti

Il secondo War Table di Marvel's Avengers inizierà alle 19:00 ma noi saremo sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 18:00 per un'oretta di pre show in attesa dell'inizio delle trasmissioni. Vietato mancare dunque, con la premessa che presto potremo toccare con mano il nuovo gioco dei Vendicatori in arrivo il 4 settembre su PS4, PC, Xbox One e Google Stadia, in seguito su Xbox Series X e PS5, in quest'ultimo caso con supporto per il DualSense e Audio 3D.