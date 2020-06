Marvel's Avengers War Table: commentiamo l'evento su Twitch domani alle 18

A partire dalle ore 18:00 di domani, mercoledì 24 giugno, la nostra redazione sarà in diretta sul canale Twitch di Everyeye per seguire l'evento War Table di Marvel's Avengers, la nuova avventura di Crystal Dynamics e Square Enix incentrata sui Vendicatori.

L'evento digitale darà modo alla software house californiana di svelare ulteriori sorprese e informazioni su questo titolo dopo aver confermato l'uscita di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X.

Nel corso dello show War Table, la cui partenza è prevista per le ore 19:00 del 24 giugno, i ragazzi di Crystal Dynamics promettono inoltre di mostrarci delle nuove scene di gameplay che faranno luce sui contenuti e sulle attività da svolgere nelle diverse modalità del titolo, ivi compresa la cooperativa.

Nell'ora che anticiperà l'inizio dello streaming, quindi, sul canale Twitch di Everyeye riassumeremo tutte le novità e discuteremo insieme a voi delle ambizioni che accompagnano questo progetto legato all'universo Marvel e ai suoi supereroi più iconici.

Come di consueto, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al nostro canale Twitch e di attivare l'icona della campanella per ricevere tutte notifiche per non perdervi nessuno degli appuntamenti in programma durante questa estate. In attesa di assistere insieme a voi al War Table organizzato da Crystal Dynamics, e di commentarlo in diretta su Twitch in compagnia della nostra redazione, vi rimandiamo a questo approfondimento con tutti i dettagli su Marvel's Avengers. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo kolossal action adventure di Square Enix sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.