Marvel's Avengers: terzo War Table e novità sui Vendicatori questa settimana su Twitch

Se non vedete l'ora di indossare il costume del vostro supereroe preferito e di immergervi nelle atmosfere di Marvel's Avengers, sappiate che la programmazione settimanale del canale Twitch di Everyeye sarà ricca di appuntamenti.

Dopo esserci cimentati con le sfide offerte dalla Beta di Marvel's Avengers, la prossima tappa di avvicinamento all'uscita del nuovo action adventure firmato da Crystal Dynamics e Square Enix avverrà alle ore 21:00 di martedì 1 settembre con una puntata di Marvel's Avengers feat GiornoGaming interamente dedicata alle sorprese del terzo War Table.

L'evento mediatico organizzato da Crystal Dynamics ci aiuterà a tracciare i contorni dell'esperienza di lancio del loro kolossal sui Vendicatori, con degli approfondimenti sui contenuti avanzati e sulle strategie da attuare per avere la meglio sugli oltre 50 nemici presenti nel titolo. Sempre nel corso del War Table si parlerà delle attività che coinvolgeranno gli appassionati con i contenuti in arrivo nel prossimo futuro Marvel's Avengers tra Eventi, Missioni, Incarichi e Sfide.

Per chi desidera ricevere ulteriori informazioni su questo ambizioso progetto, vi invitiamo a seguirci su Twitch mercoledì 2 settembre per discutere di Marvel's Avengers nel doppio appuntamento che avrà luogo alle ore 15:00 e alle ore 21:00.

Per il giorno di lancio di Marvel's Avengers, previsto per il 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, sul canale Twitch di Everyeye abbiamo già pianificato un Q&A Deluxe per le ore 15:00, durante il quale potete interagire con la community e con la redazione per discutere, tra le altre cose, proprio dell'uscita del nuovo progetto firmato Square Enix.